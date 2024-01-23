Орлов прокомментировал свои слова о возможном подписании «Зенитом» сильного российского игрока

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о своих словах касательно того, что текущей зимой состав «Зенита» может пополнить ещё один сильный российский футболист.

«Я сказал, что возможен вариант трансфера ещё одного сильного российского игрока в «Зенит»? Да, и сказал, что ждём окончания трансферного окна», — сказал Орлов в выпуске на YouTube-канале «Такой Футбол».

Напомним, в зимнее трансферное окно «Зенит» уже успел подписать Ильзата Ахметова, ранее выступавшего за «Краснодар», а также целый ряд бразильских футболистов: Артура, Педро и Нино.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два балла.