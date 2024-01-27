«Зенит» интересуется вратарём сборной Мали

«Зенит» проявляет интерес к вратарю сборной Мали Джиги Диарра, сообщает Africafoot.

По информации источника, помимо петербургского клуба, в услугах 28-летнего игрока также заинтересованы «Днепр-1» и «Касымпаша».

Отметим, что сейчас Диарра представляет сборную Мали на Кубке Африки. На турнире он провёл три матча, в которых пропустил один гол.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. Свой первый матч в весенней части сезона «сине-бело-голубые» проведут в начале марта против московского «Спартака».