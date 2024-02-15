Кузьмичёв: «Решение «Спартака» расстаться с Масловым, Классеном, Мартинсом и Мозесом выглядит логичным»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что московский клуб хочет расстаться с четырьмя футболистами: Павлом Масловым, Кристофером Мартинсом, Виктором Мозесом и Леоном Классеном.

По мнению эксперта, такое решение руководства «Спартака» выглядит вполне логичным, так как эти игроки не являются основными в команде.

«Мартинс и Мозес – высокооплачиваемые футболисты, а держать таких игроков на скамейке дороговато. Абаскаль на них не рассчитывает, поэтому расстаться с ними – разумное решение», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.