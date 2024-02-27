Бышовец: «Семак по своим профессиональным и моральным качествам – один из лучших людей, которых я знаю»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, сегодня Сергею Богдановичу исполнилось 48 лет.

«Семак по своим профессиональным и моральным качествам – один из лучших людей, которых я знаю. Я думаю, что очень важную роль в его успехе играет образование и общая культура. Это необходимо для работы, в том числе и с молодыми игроками. Он хорошо выстроил рабочие отношения и ауру в команде. Они могут иметь решающее значение. Во многом ему помогает игровой опыт, который он приобрел в течение своей длинной карьеры», — сказал Бышовец.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В текущем сезоне «сине-бело-голубые» располагаются на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.