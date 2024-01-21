Игрок «Спартака» Зиньковский: «Соскучился по тренировкам, ребятам и команде»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился своими эмоциями после выхода из отпуска.
По словам 27-летнего футболиста, он рад вернуться к тренировкам и вновь встретиться со своими одноклубниками.
«С хорошим настроением выхожу из отпуска. Соскучился по тренировкам, ребятам и команде. Всех увидел, поболтали уже», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления сезона «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
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