Игрок «Спартака» Зиньковский: «Соскучился по тренировкам, ребятам и команде»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился своими эмоциями после выхода из отпуска.

По словам 27-летнего футболиста, он рад вернуться к тренировкам и вновь встретиться со своими одноклубниками.

«С хорошим настроением выхожу из отпуска. Соскучился по тренировкам, ребятам и команде. Всех увидел, поболтали уже», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления сезона «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге.