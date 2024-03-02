Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов

«Зенит» и «Спартак» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 2 марта на стадионе «Газпром Арена».

Главной афишей рестарта сезона, да даже главной афишей второй части сезона стала битва «Зенита» и «Спартака». А перед ней ещё и новость горячейшая взрывала инфополе – Квинси Промеса задержали в ОАЭ. Как бы кто не объяснял эту ситуацию уже неважно, для футбола факт остаётся фактом – голландец против «Зенита» не сыграл. А Семак сразу бросил в бой двух новичков – Нино и Артура. Первый сыграл в центре обороны с Эраковичем, а второй составил атакующую группу с Клаудиньо, Венделом, Мостовым и Кассьеррой.

Как раз Артур и стал сам активным игроком первых минут матча. Вообще, «Спартак» и «Зенит» отнеслись друг к другу с уважением, никто вперёд не рвался. Хозяева владели инициативой, территорией, но не форсировали события. А вот Артур открывался неплохо, регулярно ускользал от защитников. То окажется справа в одиночестве и прострелит опасно, то со стандарта подаст опасно. Да так опасно, что Дуарте чуть в свои ворота не срезал – с линии вынес коллега по центру обороны.

Набралось под 70 процентов владения для «Зенита», москвичи по большей части оборонялись, изредка выбегая в контратаки. Борьбы стало сильно больше, первую жёлтую карточку вполне ожидаемо заработал Дуарте. А «Зениту» продолжали помогать стандарты. На сей раз навешивал уже Дуглас Сантос, а вот Артур выступил замыкающим. С дальнего угла вратарской пробил под перекладину бразилец, но Александр Максименко сделал отличный сейв.

Что «Спартак»? На равную игру «красно-белые» претендовали только во втором тайме. Начали они его с бодрой атаки: по правому краю ускользнул Манфред Угальде, влетел в штрафную площадь и хлёстко пробил в дальний угол. Немного не попал. И этот момент пробудил «Зенит». Точнее, заставил питерцев действовать аккуратнее. Полумоменты приходили только со стандартов (старались Бабич и Дуглас), а в позиционных атаках ну совсем не хватало скорости и наглости.

Педро и Караваев чуть освежили игру, выйдя вместо Артура и Марио Фернандеса. Заменили Александра Соболева, который даже матч не стал досматривать на скамейке запасных. Было ощущение, что матчу не хватает эмоций. Чувствовался нерв, но он только мешал созиданию, сковывал футболистов. В итоге 0:0, третья ничья за четыре матча субботы. Хоть и удар Игнатова на 95-й минуте заставил подскочить болельщиков. Мяч задел штангу и ушёл за пределы поля, а футболисты после этого отправились в раздевалки.

Один из самых скучных матчей в своей истории скатали «Зенит» и «Спартак», сохранив лидерство «Краснодару».