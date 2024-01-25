Литвинов присоединился к «Спартаку» в ОАЭ и работает индивидуально

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов присоединился к команде на сборах в ОАЭ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Литвинов, как и португальский защитник Томаш Тавареш, работает по индивидуальной программе, поскольку в настоящее время он проходит восстановление.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, чемпионат России возобновится в начале марта нынешнего года. После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. От тройки лидеров «красно-белые» отстают на два балла.