​Абаскаль высказался об итогах зимних сборов «Спартака»

На канале «Спартака» в YouTube было опубликовано видео с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Испанец высказался об итогах зимних сборов.

«Думаю, что мы можем быть довольны той работой, которую проделали – её количеством, качеством, настроением ребят. Думаю, в целом это послужит нам в положительном ключе.

Могут ли успешные результаты на сборах как-то отвлечь от проблемных моментов? У нас было много матчей, мы рассматриваем всё в целом, потому что это процесс. В каждом матче были свои особенности – мы выполняли тактические, технические и физические задачи. Мы выполнили ту работу, которую планировали. Должны быть готовы к официальным матчам», - сказал Абаскаль.