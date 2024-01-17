Барбоза: «Уход Кассьерры сейчас стратегически опасен для «Зенита»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Матео Кассьерры из петербургского клуба текущей зимой.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского футболиста заинтересован саудовский клуб «Аль-Шабаб». По мнению Барбозы, уход Кассьерры в зимнее трансферное окно стратегически опасен для «Зенита».

«Не думаю, что «Зенит» будет готов отпустить Кассьерру зимой. Сам футболист тоже вряд ли захочет уходить. Если он продолжит много забивать, то для него и «Зенита» будет ещё лучше. Значит, через несколько месяцев предложение будет более щедрым», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кассьерра провёл в составе «сине-бело-голубых» 22 матча, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 9 миллионов евро.