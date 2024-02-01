Уткин считает, что Тикнизян ещё может перейти в «Зенит»

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразился мнение, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ещё может перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего футболиста в петербургский клуб сорвался из-за того, что Тикнизяну не удалось договориться об условиях контракта с «Зенитом».

«С интересом посмотрел интервью, а точнее беседу Нобеля с Г. С. Орловым на даче. И вдруг дёрнула мысль: то есть Нобель в Питере. И не проездом. На дачу приехал.

Не закончилась, ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в «Зенит»! Да я даже почти и не шучу», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.