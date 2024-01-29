Осинькин: «Советовал Коваленко рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о развитии карьеры бывшего полузащитника самарского клуба Александра Коваленко, который сейчас выступает за «Зенит».

По словам специалиста, он советовал 20-летнему игроку перейти в другую команду, однако сам Коваленко сделал выбор в пользу «Зенита».

«У нас был с ним разговор на эту тему. Сказал Коваленко, что ожидал бы другого развития его карьеры, советовал ему рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита». Но он принял такое решение», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл за «сине-бело-голубых» 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что молодой игрок интересен «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо».