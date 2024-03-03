​На чемпионская: Ринат Билялетдинов оценил игру «Зенита»

Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, была ли видна чемпионская игра у «Зенита» в субботнем матче против «Спартака» (ничья 0:0).

«Нет. Клаудиньо не тот, Вендел не впечатлил. База присутствует, но она слишком прагматична. Возможно, впечатление связано с тем, что они выглядели чуть медленнее индивидуально и чуть медленнее взаимодействовали. Прибавят в быстроте – и у них появятся моменты, с которых они будут забивать», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

Билялетдинов также отметил, что ничейный результат в матче «Зенит» - «Спартак» стал закономерным. По словам тренера, ни одна из команд на «Газпром Арене» субботним вечером не наиграла на победу.

Стоит напомнить, что в случае победы над «Спартаком» «Зенит» вышел бы на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Сергея Семака упустила такую возможность, и она продолжает отставать от лидирующего «Краснодара» на два зачётных балла.

Матчи 20-го тура РПЛ пройдут 8, 9 и 10 марта.