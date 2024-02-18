Черышев: «Промес правильно поступает, что молчит»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Ранее стало известно о том, что нидерландский суд приговорил 32-летнего футболиста к шести годам лишения свободы. Сам Промес эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

«Он правильно делает. О чём сейчас можно давать комментарии, когда идёт огромный напряг и давление прессы на него? Промес молчит и правильно поступает», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 игру, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.