Адвокат рассказал, почему «Спартак» не расторгнет контракт с Промесом

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что «Спартак» не обязан применять санкции к нападающему Квинси Промесу, которого приговорили к шести годам лишения свободы в Нидерландах.

По словам адвоката, решение суда Нидерландов не имеет в России никакой юридической силы, поэтому в нашей стране Промесу ничего не угрожает.

«Будет ли «Спартак» принимать меры и расторгать контракт с Промесом? Я думаю, что нет. Неизвестно, что там за дело, какая было контрабанда. Факты, которые были установлены тем судом, считаются для России неустановленными», — цитирует Калинова «Газета.Ру».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.