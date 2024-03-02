Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Экс-форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от центрального поединка тура в Российской премьер-лиге, где петербургский «Зенит» примет на своём поле «Спартак».

«Доходило и до драк, выяснения отношений. Красные карточки в этом противостоянии не редкость. Однозначно, это будет самый интересный матч», – сказал Масалитин в беседе с Vprognoze.

«Зенит» подошёл к зимней паузе в качестве второй команды РПЛ. «Краснодар» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице с отрывом в два очка от команды Сергея Семака. Что касается «Спартака», подопечные Гильермо Абаская располагаются в таблице на пятой строчке.