Семак: На сборах «Спартак» выглядел достаточно качественно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре «Спартака» на зимних сборах.

«Спартак» выглядел достаточно качественно. Очень интересно смотрится игра команды. Думаю, что она сейчас находится в хорошей форме», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Спартак» располагается на пятой позиции, имея в активе 30 баллов.

Поединок 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» состоится 2 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.