Червиченко: «Я удивился, когда «Спартак» взял Классена»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о защитнике московской команды Леоне Классене.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист отказался уходить в другой клуб на правах аренды. Напомним, цвета «Спартака» Классен защищает с января 2022 года.

«Я удивился, когда его вообще брал «Спартак». Но тут уже вопрос к тем, кто это делал. Что он может доказать Абаскалю? Он футболист среднего уровня», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Классен провёл за «красно-белых» семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. В ближайшем 19-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом». Этот матч состоится 2 марта и начнётся он в 19:30 по московскому времени.