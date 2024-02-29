«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит» — Аршавин

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, какого футболиста «Спартака» хотел бы подписать в санкт-петербургский клуб.

«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но там есть хорошие игроки. Мне Пруцев нравится и Зорин мне больше нравится, чем Игнатов», — приводит слова Аршавина портал «РБ Спорт».

Кроме того, специалист отметил Антона Зиньковского, который, по его мнению, боролся бы за место в основе в «Зените».

В ближайшую субботу, 2 марта, «Зенит» примет у себя дома «Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

Встреча первого круга между командами завершилась победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 3:1.