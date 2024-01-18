Угаров считает, что «Зениту» следовало отпустить Кругового в ЦСКА прямо сейчас

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров высказался о переходе защитника петербургской команды Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с московским клубом начнёт действовать после окончания нынешнего сезона, остаток которого он проведёт в «Зените-2».

По мнению Угарова, «Зениту» стоило опустить Кругового в ЦСКА уже текущей зимой.

«Раз уж приняли такое решение, надо было пойти навстречу друг другу. Или он играет за основной состав и приносит пользу «Зениту», или же отпустить его к «армейцам» прямо сейчас. У него ведь и активной карьеры не так много лет осталось — пусть парень играет!» — цитирует Угарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Круговой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.