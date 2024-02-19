Кафельников: «Болею за «Спартак» с семи лет, но после введения Fan ID на футбол не ходил»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о своих футбольных пристрастиях.

По словам Кафельникова, его любимой командой является московский «Спартак», однако после введения системы Fan ID матчи «красно-белых», как и игры других команд, он не посещал.

«Болею за «красно-белых» с семи лет. Первым матчем «Спартака», который я увидел вживую, была домашняя игра с «Арсеналом» в Лиге чемпионов в 2000 году. Играли там и мои друзья — Егор Титов и Дима Парфёнов, которые любили теннис и приходили на соревнования», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой первый официальный матч в 2024 году «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита».