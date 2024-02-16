Главный тренер минского «Динамо» рассказал об адаптации Мелёшина

Наставник минского «Динамо» Вадим Скрипченко поделился мнением об арендованном у московского «Спартака» футболисте Павле Мелёшине.

По словам специалиста, в команде хорошо приняли российского футболиста. Пока Павел не готов на 100 процентов, но он уже на пути к оптимальной форме.

«Всё идёт отлично! Он постоянно с улыбкой, не вижу, чтобы у него возникали какие-то трудности», - приводит слова тренера издание «СЭ».

Добавим, что игрок молодёжной сборной России является воспитанником «красно-белых». Его контракт с москвичами рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость форварда составляет 600 тысяч евро.