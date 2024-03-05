Бышовец: «Зенит» не выиграл из-за командных действий «Спартака»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении игроков «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

Специалист считает, что одержать победу в этом матче петербургской команде помешали грамотные действия соперника.

«Зенит» не выиграл из-за командных действий спартаковцев. Петербуржцам не хватило скорости при выходе из обороны в атаку», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Также тренер выразил мнение, что в следующем матче «Зенит» выступит лучше.

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 9 марта против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.