Бушманов: «У Джикии есть мастерство, главное, чтобы появилась мотивация»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который в скором времени может покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

По мнению эксперта, 30-летний футболист в «Спартаке» потерял мотивацию, однако в составе новой команды может вновь её обрести.

«Несмотря на всю ситуацию, я уверен, Джикия будет востребован, это хороший защитник для РПЛ. Практически любой клуб захочет себе такого игрока. У Джикии есть мастерство, опыт. Главное, чтобы вновь появилась мотивация», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» лишь девять матчей. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.