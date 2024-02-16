Журова: «Удивляет, что Промес нарушил закон о наркотиках в Нидерландах»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на обвинительный приговор игрока «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее футболист получил в Нидерландах шесть лет тюрьмы. Его признали причастным к контрабанде наркотиков.

Политик допустила, что дело против Промеса может быть сфабриковано. Также она удивилась, что форвард нарушил закон о наркотиках в такой стране как Нидерланды, которая обычно лояльно относится к таким веществам, передаёт «Матч ТВ».

Добавим, что Квинси в текущем сезоне провёл за москвичей 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.