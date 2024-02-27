Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Сергея Семака на посту тренера петербургского клуба.

«Секрет успеха Семака – его профессионализм. Он всегда добросовестно относится к работе, делает всё по максимуму. Он и игроком был очень классным, дисциплинированным и старательным. Эти ценности он прививает и молодым футболистам, с которыми работает. Поэтому «Зенит» уже пять лет подряд становится чемпионом», - сказал Радченко.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к битве двух столиц против «Спартака». Команды сыграют в субботу, 2 марта.