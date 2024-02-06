Каррера: «В «Спартаке» будут скучать по Джикии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что футболист покинет команду, если её главным тренером останется Гильермо Абаскаль.

«Мне жаль, что у Джикии сложилась такая ситуация в «Спартаке». Для меня Георгий лидер. Поэтому в случае ухода «красно-белые» будут скучать по нему», — цитирует Карреру Sport24.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая текущего года.