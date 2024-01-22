Игрок «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать свой день рождения с партнёрами по команде»

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович, которому сегодня, 22 января, исполнилось 23 года, рассказал, как команда поздравила его с днём рождения.

«У нас сегодня восстановительная тренировка, меня все поздравили на ресепшене, когда мы там собрались. Приятно встречать свой день рождения здесь, с партнёрами по команде», — цитирует Эраковича пресс-служба петербургского клуба.

В текущем сезоне Эракович провёл за «Зенит» 20 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Напомним, что цвета петербургского клуба сербский футболист защищает с лета прошлого года.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака» в Санкт-Петербурге.