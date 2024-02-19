Лепёхин: «У Кассьерры мало шансов попасть в топ-клуб Европы»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об игре нападающего «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

Эксперт считает, что колумбийский футболист способен стать лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата России, однако ему будет сложно попасть в топ-клуб Европы.

«Кассьерра хорошо играет в этом сезоне, много забивает. Если футболист играет в России, невозможно предположить, сможет ли он себя проявить в Европе. У Кассьерры мало шансов попасть в топ-клуб Европы», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кассьерра провёл за «Зенит» 22 матча, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Отметим, что сейчас 26-летний футболист уверенно возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ.