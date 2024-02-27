Масалитин: «Трофеи «Зенита» – это заслуга Семака»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, сегодня Сергею Богдановичу исполнилось 48 лет.

«Трофеи «Зенита» – это его заслуга. Он человек опытный, поиграл за границей. Знает, как вести себя с иностранцами. Конечно, ему сильно помогают ассистенты и сам коллектив, который он создал. Тот же Тимощук обладает большим опытом. Все руководство «Газпрома» тоже ему доверяет. Все это служит подспорьем для его успеха», – сказал Масалитин.

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков в 18 турах.