Булыкин слабо верит в то, что история с Промесом хорошо закончится

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что нидерландский суд приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы.

Булыкин считает, что и «Спартаку», и Промесу будет непросто найти выход из сложившейся ситуации.

«Незаменимых нет, но Квинси — ключевой футболист, он лидер на поле и в раздевалке. Сложно будет его заменить. Посмотрим, чем закончится эта история. Может, всё будет хорошо, хотя слабо в это верится», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.