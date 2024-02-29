Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог покинуть ОАЭ и вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что «Спартак» завершил зимние сборы и отправился в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом», однако Промес остался в ОАЭ.

Как утверждает Baza, 32-летний футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая. Промес уже несколько часов находиться в отделении полиции вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака». Источник отмечает, что причина задержания на данный момент неизвестна.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам лишения свободы в Нидерландах. Кроме того, игрок был объявлен в международный розыск.

Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» состоится в субботу, 2 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.