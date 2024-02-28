Колыванов высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению Колыванова, несмотря на превосходство «Зенита» над остальными командами лиги, первая игра после длительного зимнего перерыва может сложиться по-разному.

«Могут выйти на огромных эмоциях, а может проявиться и несыгранность, хотя в Петербурге при своих болельщиках скорее эмоции возьмут верх.

«Спартак» — всё же довольно крепкая команда и достаточно опытная. Но дело в том, что никогда не знаешь, чего от них ожидать», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.