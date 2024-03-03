Борис Игнатьев — о матче «Зенит» - «Спартак»: «Итог закономерный»

Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 19-го чемпионата России, в котором «Зенит» на своём поле не смог одолеть «Спартак» (0:0).

По мнению эксперта, «Зенит» вел игру, но «Спартак» грамотно действовал тактически и не допускал моментов у своих ворот.

«Думаю, что итог закономерный. Сегодня уже все довольны именно этим результатом, он самый справедливый», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

По итогам 19 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 37 очков. «Спартак» занимает четвертую строчку, набрав 31 балл.