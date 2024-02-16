Ловчев – о приговоре Промеса: «Вижу беззаконие по отношению к России»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о приговоре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Никакому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили», - написал прославленный футболист в своём телеграм-канале.

Напомним, что 14 февраля суд Амстердама приговорил форварда к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина.

Кроме того, в 2023 году футболист был осуждён на полтора года за нападение с ножом на родственника. На данный момент нидерландец находится на сборах с москвичами в ОАЭ.