Мостовой — об отъезде Абаскаля: «Он понял, что с «Зенитом» без Промеса ловить нечего»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием об отъезде в Москву главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, 2 марта появилась информация, что в Санкт-Петербурге Абаскаль дал установку своим игрокам на матч с «Зенитом», после чего отправился в Москву.

«Спартак» еще сыграть не успел, а уже опять какие-то приключения. Думаю, Абаскаль понял, что с «Зенитом» без Промеса ловить нечего, поэтому сбежал в Москву», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Абаскаль продолжает отбывать дисквалификацию, поэтому не может присутствовать на матче с «Зенитом» у бровки поля.

Начало поединка «Зенит» - «Спартак» запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.