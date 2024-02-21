Бушманов: «Спартак» обязан бороться за медали

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о перспективах «Спартака» во второй части сезона чемпионата России.

«У «Спартака» есть все, чтобы хорошо выступить во второй части сезона РПЛ. Они обязаны бороться за тройку», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что сейчас у «Спартака» появилась стабильная схема, футболисты стали понимать требования тренера, поэтому «красно-белые» должны хорошо себя проявить предстоящей весной.

После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков.