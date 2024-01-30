«Гремио» вышел из переговоров по аренде Ду Кейроса

«Зениту» не удалось договориться с «Гремио» по аренде полузащитника Ду Кейроса, поэтому бразильский клуб принял решение выйти из переговоров. Об этом сообщает журналист Калиэль Дорнелес.

По сведениям источника, сумма, которую запросил петербургский клуб оказалась слишком высокой для «Гремио». Кроме того, клуб из Порту-Алегри смутила конкуренция со стороны других бразильских команд.

Напомним, Ду Кейрос перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» полузащитник успел провести 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 3 миллиона евро.