Андрей Мостовой: «С приходом новых ребят конкуренция в «Зените» увеличится»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ.

По словам футболиста, ко второй части чемпионата России «сине-бело-голубые» готовятся с максимальной мотивацией, так как уже в первых мартовских матчах «Зениту» предстоит встретиться со «Спартаком» и «Динамо».

«Первые две игры после перерыва – со «Спартаком» и «Динамо». Уже все потихоньку начинают об этом думать. Подготовка идёт с максимальной мотивацией. Посмотрим, что изменится по тактике с приходом новых ребят. Конкуренция увеличится», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. Игру 19-го тура против «Спартака» петербуржцы проведут 2 марта.