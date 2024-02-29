Пресс-служба «Динамо» поиздевалась над «Спартаком» после задержания Промеса и переноса матча в «Лужники»

Пресс-служба столичного «Динамо» в телеграм-канале опубликовала пост, в котором высмеяла «Спартак».

В сообщении «Динамо» говорится: «К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене».

Ранее в «Спартаке» наступила «чёрная полоса». 29 февраля команда отправилась из Дубая в Санкт-Петербург, но на борт не пустили лидера атаки Квинси Промеса. Спустя некоторое время игрока уже задержала полиция, а пресс-служба «Спартака» сообщила, что «ситуация не простая».

«Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»

Футболист «Спартака» Промес задержан полицией ОАЭ



