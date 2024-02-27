Лепёхин: «Зенит» будет сильнее с бразильцами, а не с российскими футболистами»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о трансферной политике петербургского клуба, которая нацелена на подписание бразильских игроков.

Напомним, зимой «Зенит» подписал Педро, Нино, Артура и Ильзата Ахметова.

По мнению Лепёхина, «Зенит» поступает правильно, приглашая бразильских игроков, так как такая стратегия позволяет «сине-бело-голубым» оставаться на вершине российского футбола.

«В нынешних условиях «Зенит» правильно делает, что покупает бразильцев. Это законом не запрещено. У петербуржцев одна задача — быть сильнее всех. «Зенит» будет сильнее с бразильцами, а не с российскими футболистами», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч петербуржцы проведут 2 марта против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.