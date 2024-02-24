Чистяков считает, что «Краснодар» может отобрать чемпионство у «Зенита»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что «Зенит» может упустить чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Если я скажу «нет», то слукавлю. Конечно, все понимают, что может быть другой исход, нежели был пять лет до этого», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

По мнению футболиста, весной «Зениту» будет непросто, ведь «Краснодар» лидирует и показывает хорошую игру.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. «Зенит» идет на второй позиции и отстает от «быков» на два балла.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.