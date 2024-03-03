Невероятно, но факт: Только одна команда из топ-9 РПЛ выиграла в 19-м туре

Первый весенний тур Российской премьер-лиги почти завершился – остаётся лишь матч между «Балтикой» и «Сочи», располагающимися в зоне прямого вылета. Любопытно, но если говорить о верхней части турнирной таблицы, то в 19-м туре победу отпраздновала только одна команда – «Динамо». «Бело-голубые» обыграли «Локомотив» в дерби со счётом 2:1.

Остальные представители топ-9 потеряли очки. «Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью между собой (1:1), «Зенит» и «Спартак» - между собой (0:0). ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» (1:1), «Крылья Советов» проиграли «Ростову» (0:2), а «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Ну а «Локомотив», как мы уже сказали, проиграл динамовцам.