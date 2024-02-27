Игнатов заявил, что у Ваноли и Абаскаля разные подходы к игрокам

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, чем отличается работа под руководством Гильермо Абаскаля от работы с Паоло Ваноли.

«Мне немного некорректно сравнивать Паоло и Гильермо. Ваноли дал мне одно, Абаскаль продолжает вкладывать в меня что‑то сейчас. Каждому тренеру я всегда благодарен», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

При этом игрок отметил, что у Ваноли и Абаскаля абсолютно разные подходы к футболистам.

В текущем сезоне 23-летний Игнатов принял участие в 21 встрече с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре голевых паса.