Стало известно, когда Бонгонда может вернуться в строй

Раскрыта возможная дата возвращения на поле вингера московского «Спартака» Тео Бонгонды.

Напомним, 28-летний футболист получил травму 10 февраля в матче за третье место на Кубке африканских наций, в котором сборная ДР Конго проиграла в серии пенальти ЮАР.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Бонгонда может вернуться в общую группу «Спартака» перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Факелом», который пройдет 10 марта.

Напомним, возобновление РПЛ после зимней паузы состоится уже на следующей неделе. Первым соперником «Спартака» после зимней паузы станет «Зенит» (2 марта).