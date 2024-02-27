Непомнящий: «Зенит» сейчас выглядит фаворитом матча со «Спартаком»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

По мнению специалиста, «Зенит» выглядит немного предпочтительнее «Спартака», но с большим количеством «но», ведь «красно-белые» могут провести яркий матч с «Зенитом», но затем провалиться в игре со средней командой.

«Зенит» сейчас выглядит фаворитом. Они будут максимально собранными. Но чтобы они включились по-полному, нужна заряженность и от «Спартака», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

Напомним, в первом круге команда Сергея Семака одолела «красно-белых» на выезде со счетом 3:1.