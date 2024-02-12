Канчельскис: «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, когда российские команды смогут вернуться на международную арену.

По мнению эксперта, отстранение российских клубов и сборных будет продолжаться ещё около 10 лет. Канчельскис отметил, что для более скорого возвращения на международную арену УЕФА необходимо проводить жёсткую политику в отношении стран, которые, вероятно, будут бойкотировать матчи против российских команд.

«Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет? Не думаю. В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Это всё лет на 10. «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, российские команды были отстранены от всех международных турниров весной 2022 года.