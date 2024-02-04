Каррера: «Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «красно-белых» самым популярным клубом России.

«Считаю ли я после работы в России, что «Спартак» — самый популярный клуб страны? Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака». Так я и думаю до сих пор», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» смогли выиграть чемпионат России, а также стать обладателями Суперкубка страны.

Отметим, что на протяжении последних пяти лет чемпионом России неизменно становится санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» же в последний раз выигрывал этот турнир в 2017 году ещё при Каррере.