​«Зенит» объявил состав на битву со «Спартаком»

В главном матче девятнадцатого тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Спартак». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Марио Фернандес, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара».