Смородская: «Зенит» обыграет «Спартак», но крупного счёта ожидать не стоит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению Смородской, в предстоящей встрече победу одержит «Зенит», однако крупного счёта в этой игре ожидать не стоит.

«Думаю, фаворитом предстоящей игры является «Зенит». Мне кажется, «Зенит» обыграет «красно‑белых», но крупного счёта ожидать не стоит», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в ближайшую субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» — пятое.