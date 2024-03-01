Пономарёв считает, что «Зенит» зимой подписал качественных новичков

Владимир Пономарёв, ветеран столичного ЦСКА поделился своими мыслями про новичков питерского «Зенита». Напомним, что этой зимой клуб пополнили вингеры из Бразилии – Артур и Педро, защитник и капитан «Флуминенсе» Нино, а также полузащитник Ильзат Ахметов, ранее защищавший цвета «Рубина», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России.

«Новые игроки помогут команде во второй половине сезона. Я считаю, что усиление получилось качественным. Я уверен, «Зенит» будет доминировать на поле. И, конечно, команда будет бороться за первое место», - говорит Пономарёв для Betonmobile.

Первый официальный матч зенитовцы в 2024 году проведут против принципиальнейшего соперника – московского «Спартака», состоится он в грядущую субботу, 2 марта в Питере.